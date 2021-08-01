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Зинченко оригинально узнал пол будущего ребенка

21:34
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко оригинально узнал пол будущего ребенка.

Его жена Влада Седан решила необычным способом рассказать футболисту о поле их первенца. Девушка пригласила его на футбольный стадион, где он должен был попасть мячом по шарику в воротах. После удара на поле посыпались конфетти розового цвета, а на табло появилась надпись «Это девочка».

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko96)

Пара находится в браке с 2020 года.

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