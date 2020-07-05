Зинченко извинился за свою результативную ошибку в матче с «Саутгемптоном»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко извинился за свою результативную ошибку в матче 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

Украинский игрок потерял мяч в центре поля, после чего форвард хозяев Че Адамс забил гол с 40 метров, перекинув Эдерсона.

— Приношу свои извинения всей команде и фанатам «Сити», — написал Зинченко в Instagram. — Такого рода ошибки неприемлемы.