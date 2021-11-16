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Зидан не хочет тренировать «МЮ»

Зидан не хочет работать в «Манчестер Юнайтед»
11:53
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Французский тренер Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS. Стороны на данный момент ведут переговоры.

По данным источника, 49-летний специалист хочет стать главным тренером сборной Франции.

Отмечается, что именно француз считается основным кандидатом на смену Уле Гуннару Сульшеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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