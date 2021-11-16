Зидан не хочет тренировать «МЮ»
Зидан не хочет работать в «Манчестер Юнайтед»
11:53
Французский тренер Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS. Стороны на данный момент ведут переговоры.
По данным источника, 49-летний специалист хочет стать главным тренером сборной Франции.
Отмечается, что именно француз считается основным кандидатом на смену Уле Гуннару Сульшеру.
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю