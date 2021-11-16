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Эшли Коул сравнил стиль работы Моуринью, Венгера и Анчелотти

11:29
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Бывший защитник «Челси» Эшли Коул сравнил стиль работы тренеров Карло Анчелотти, Арсена Венгера и Жозе Моуринью.

«Ключевую роль в работе Анчелотти играет умение руководить людьми и стремление узнавать других как можно лучше, — приводит слова Коула Daily Mail. — Карло внедрял такие тренировки, в которых всегда хотелось участвовать. Он помогает тебе чувствовать спокойствие. К нему всегда можно было обратиться. Благодаря этому я мог показывать свою лучшую игру. Венгер был настоящим учителем. Я многому научился на собственных ошибках. Что касается Моуринью, то у него были потрясающие планы на матчи с точки зрения детализации и расчета».

Под руководством Моуринью и Анчелотти Коул играл в «Челси», а под руководством Венгера — в «Арсенале». В настоящее время он работает тренером в структуре «аристократов».

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