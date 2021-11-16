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Фердинанд рассказал, какой тренер нужен «МЮ»

Фердинанд рассказал, кто должен возглавить «МЮ»
12:06
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить английский клуб.

«Когда Антонио Конте приходит в команду, он говорит: «Вот что будет, вы знаете, кто я такой — если вы не со мной, можете уходить». Именно такой менталитет у хороших тренеров. Тренер должен быть способен прийти и командовать в раздевалке, где полно эго, личностей и характеров.

Я не знаю Эрика тен Хага лично, но в «Аяксе» он проделывает невероятную работу. Если он придет в «Манчестер Юнайтед», ожидания будут такими же», — сказал Фердинанд в своем подкасте.

Сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера «МЮ» является Зинедин Зидан, однако француз ждет предложения от сборной Франции и не спешит давать ответ манкунианцам.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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