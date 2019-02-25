Зидан не хочет работать в "Челси"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не намерен возглавлять "Челси", информирует El Espanol со ссылкой на The Times. Француз рассматривается на замену Маурицио Сарри, который может быть уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Отмечается, что Зидан не хочет работать в премьер-лиге. Исключением является лишь "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить "Ювентус", за который играл с 1996 по 2001 год. Именно туринский клуб является наиболее желанным местом работы для французского специалиста.