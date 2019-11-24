Жоау Моутинью продлил контракт с «Вулверхэмптоном» до 2022 года

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью продлил контракт с клубом. Новое соглашение португальца рассчитано до лета 2022 года, предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.

33-летний Моутинью защищает цвета «волков» второй сезон, он перешел из «Монако» в июле 2018 года.

— Для меня это было очень простое решение, я здесь себя чувствую очень хорошо, — цитирует официальный сайт «Вулверхэмптона» Моутинью. — Это серьезный клуб, который хочет сделать что-то хорошее, и я хочу сделать все, чтобы помочь ему.