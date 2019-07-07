Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

Скончалась жена бывшего футболиста сборной Уэльса, известного актера Винни Джонса Таня, сообщает Daily Mail. 53-летняя британка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние шесть лет она страдала от рака кожи. В 21 год Таня перенесла операцию по пересадке сердца и уже дважды лечилась от рака.

Меланома была обнаружена в 2013 году у обоих супругов, Винни Джонс перенес три операции по удалению опухоли. Пара была месте с 1994 года, 25 июня они отметили 25-летие совместной жизни.

Винни Джонс входил в знаменитую "Банду психов" - "Уимблдон" конца 1980-х. В 1988 году команда выиграла Кубок Англии. Также он защищал цвета таких клубов, как "Лидс", "Шеффилд Юнайтед", "Челси", "КПР" и провел 9 игр за сборную Уэльса.

После завершения карьеры Джонс начал карьеру актера и пославился по таким фильмам, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Костолом", "Люди Икс: Последняя битва" и других.