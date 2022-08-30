Защитник «Вест Хэма» Доусон может перейти в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» сделал предложение «Вест Хэму» по защитнику Крейгу Доусону, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летним англичанином интересовался еще один клуб английской премьер-лиги (АПЛ). Сам защитник хочет вернуться в Мидлендс, чтобы быть ближе к своей семье.

Доусон перешел в «Вест Хэм» из «Уотфорда» в 2021 году. Срок его действующего контракта истекает в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне защитник провел за лондонский клуб 50 матчей, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи.