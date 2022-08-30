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Сегодня, 17:05

Защитник «Вест Хэма» Доусон может перейти в «Вулверхэмптон»

Мария Гусева
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«Вулверхэмптон» сделал предложение «Вест Хэму» по защитнику Крейгу Доусону, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летним англичанином интересовался еще один клуб английской премьер-лиги (АПЛ). Сам защитник хочет вернуться в Мидлендс, чтобы быть ближе к своей семье.

Доусон перешел в «Вест Хэм» из «Уотфорда» в 2021 году. Срок его действующего контракта истекает в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне защитник провел за лондонский клуб 50 матчей, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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 Челси 4 2 1 1 5-6 7
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 - : -
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 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
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 - : -
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Ливерпуль – Ньюкасл
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Тоттенхэм Хотспур

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Лидс

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П
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Арсенал

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 3
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