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Защитник «Манчестер Юнайтед» после матча с «Шеффилд Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям

16:08
Аксель Туанзебе. Фото Twitter
Аксель Туанзебе. Фото Twitter
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23-летний защитник «Манчестер Юнайтед» конголезского происхождения Аксель Туанзебе стал получать оскорбления на расовой почве в социальных сетях вскоре после матча 20-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед», который завершился поражением «МЮ» (1:2), сообщает Sky Sports.

Игра с «клинками» стала для Туанзебе первым матчем в нынешнем чемпионате Англии, в котором он вышел на поле в стартовом составе команды.

Всего воспитанник «Манчестер Юнайтед» провел в этом сезоне 5 поединков в чемпионате, стал автором одного автогола.

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