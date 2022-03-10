Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Когда мне задают подобные вопросы, я обращаюсь к себе и спрашиваю: «Что будет лучше?». Я могу гарантировать, что этот метод никогда не подводил меня.



В «Саутгемптоне» у меня есть все, что нужно любому тренеру. У меня отличная команда, в клубе хорошая атмосфера, все меня поддерживают», — приводит Sky Sports слова Хазенхюттля.

6 марта сообщалось, что 54-летний Хазенхюттль является одним из кандидатов на пост в «Манчестер Юнайтед».