Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс отказался от аренды в «Бордо»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс отказался переходить в «Бордо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между клубами об аренде 29-летнего англичанина до конца нынешнего сезона сорвалась.

В нынешнем сезоне Джонс принял участие в четырех матчах за «Юнайтед» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в четыре миллиона евро.