«Ливерпуль» предложил «Фулхэму» шесть миллионов фунтов за полузащитника Карвальо

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Ливерпуль» предложил за 19-летнего англичанина шесть миллионов фунтов. Переговоры с лондонским клубом находятся в завершающей стадии.

При этом «Фулхэм» рассчитывает на то, что мерсисайдский клуб оставит полузащитника в аренде до конца сезона.

В нынешнем сезоне Карвальо забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Фулхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 3,5 миллиона евро.