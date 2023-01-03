Защитник «Ливерпуля» Робертсон недоволен игрой команды против «Брентфорда»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон остался недоволен игрой команды в матче 18-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:3). Он назвал болельщикам причины поражения.

«Это все нехорошо для болельщиков. Мы часто говорим о стабильности, но у нас ее нет. Мы делаем шаг вперед, а затем делаем его назад, а в таком темпе вернуться на вершину турнирной таблицы невозможно», — цитирует игрока BBC Sport.