Защитник «Челси» Алонсо может перейти в «Атлетико»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.

По данным источника, футболист является ключевой трансферной целью главного тренера Диего Симеоне. Контракт Алонсо с лондонцами истекает летом 2023 года.

Отметим, футболист является воспитанником «Реала». В этом сезоне Алонсо провел за «Челси» 22 матча в чемпионате Англии, забив 2 гола и сделав 3 результативными передачи.