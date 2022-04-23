Лэмпард рассказал об ожиданиях от матча «Ливерпуля» с «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал, чего ждет от матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Согласился бы я на ничейный результат? Как вы думаете? Конечно, согласился бы. Это команда, которая только что забила четыре безответный мяча в ворота «Манчестер Юнайтед». Необходимо с должным уважением относиться к «Ливерпулю», это невероятная команда.

Я играл с «Ливерпулем» будучи игроком и главным тренером, поэтому степень уважения к их команде и тренеру всегда были на запредельно высоком уровне», — цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.

Матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» пройдет завтра, 24 апреля. Начало — в 18.30 мск.