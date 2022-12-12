«Ювентус» претендует на игрока «Челси» Маунтона

«Ювентус» интересуется игроком «Челси» Мэйсоном Маунтом, сообщает Calciomercatoweb.

По данным источника, туринцы видят в хавбеке альтернативную замену Адриену Рабьо, который может покинуть команду в ближайшее время.

Контракт 23-летнего полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. Переговоры о продлении соглашения пока не ведутся. Портал transfermarkt оценивает Маунта в 75 миллионов евро