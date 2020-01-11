Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата Англиии против «Тоттенхэма» (1:0). Он отметил, что его команда заслужила победу.

— Результат превыше всего, одна команда заслужила победу — это мы. Победить в гостях у «Тоттенхэма» — это нечто особенное, — приводит BBC слова Клоппа. — То, что исход матча не был предрешен после 50-60 минут, — наша вина. Была очень напряженная игра.

Благодаря победе я на седьмом небе от счастья, но нужно обсудить и нашу игру. Мы должны были забивать больше голов — это правда. И мы могли забить больше и должны были это сделать — особенно на этом стадионе против такой команды, как «Тоттенхэм».

Мы до конца оставались сконцентрированными, они шли вперед. Такой отрезок, какой провели мы, влияет на ритм. Во втором тайме некоторые ребята устали, но мы с этим справились.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице и не проигрывать в АПЛ больше года. Последний раз команда уступала в чемпионата 3 января 2019 года.