Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис считает, что нельзя винить Сон Хын Мина и Хуана Фойта в поражении от "Борнмута" (0:1) в матче чемпионата Англии. Эти футболисты получили красные карточки, из-за чего "шпоры" играли вдевятером почти целый тайм.

– Ничьей нам хватило бы, хотя мы приехали за тремя очками, – цитирует ВВС Ллориса. – Мы удачно начали матч, были шансы забить быстрый мяч, но все случилось очень плохо. Два удаления – мы старались изо всех сил, чтобы остаться в игре. Задача была очень тяжелой, но мы старались. Играть вдевятером крайне сложно. Но наша цель – остаться в первой четверке в чемпионате Англии. Для этого надо выиграть следующий матч.

Я бы не стал возлагать на кого-то ответственность. За результат отвечает вся команда. Нам нужно сохранять единство. Не нужно сейчас делать кого-то виноватым. Мы – команда. Нам нужно добиться максимального результата. У нас сумасшедший график, но мы стараемся работать изо всех сил.