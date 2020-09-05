Яя Туре предложил пригласить проституток перед благотворительным матчем. Его отстранили от игры

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре был отстранен от участия в благотворительном матче Soccer Aid из-за неподобающего поведения. Игра была организована Unicef. Как сообщает Goal, Туре отправил в общий чат предложение пригласить в гостиницу 19 проституток и отправил порнографическое видео с женщиной в ванной.

За это игрока отстранили от матча, а сам ивуариец принес извинения.

— Хочу извиниться перед организаторами Soccer Aid за неподобающую шутку, о которой я сожалею, — написал Туре в Twitter. — Это была шутка, но я не подумал о чувствах других участников. Я удалил сообщение через несколько минут и извинился перед всеми.

Мы собрались ради благого дела: помочь детям во всем мире. Печально, что неудачная шутка привлекла внимание, хотя оно должно было быть полностью посвящено благотворительному матчу.

Независимо от обстоятельств, я беру на себя всю ответственность. Я взрослый человек, мне не стоило так шутить. Я очень сожалею о своей ошибке и желаю всем удачи в воскресном матче Soccer Aid.