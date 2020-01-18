«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон», уступая 0:2, и вышел на шестое место в АПЛ

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Саутгемптона» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 3:2. «Волки» после первого тайма уступали 0:2, но во втором забили трижды. Победа позволила «Вулверхэмптону» подняться на шестое место в таблице АПЛ, обойдя «Шеффилд Юнайтед», который сыграл вничью с «Арсеналом» — 1:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 2:3 (2:0)

Голы: Беднарек, 15 (1:0). Лонг, 35 (2:0). Педру Нету, 53 (2:1). Хименес, 65 — с пенальти (2:2). Хименес, 76 (2:3).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Адамс, 71), Хейбьерг, Лонг (Дженепо, 71), Редмонд (Буфаль, 78), Ингс.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Педру Нету (Килмен, 86).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 29. Беднарек, 57. Невеш, 88.

Судья: Инглэнд.

18 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (1:0)

Голы: Мартинелли, 45 (1:0). Флек, 83 (1:1).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Езил, Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 74), Пепе, Сака, Мартинелли.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Бешич, 76), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Робинсон, 67), Муссе (Шарп, 56), Макберни.

Предупреждения: Норвуд, 4. Болдок, 51. Джака, 90+1.

Судья: Дин.

18 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Норвич» — «Борнмут» — 1:0 (1:0)

Гол: Пукки, 33 — с пенальти.

«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Дуда (Хэнли, 78), Маклин, Кантуэлл, Пукки (Дрмич, 85), Буэндия (Рупп, 90+3).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Рико, Гослинг (Л.Кук, 86), Лерма (Соланке, 78), Биллинг, Х.Уилсон (Фрэнсис, 34), Фрэйзер, К.Уилсон.

Предупреждения: Буэндия, 50. Крул, 77. К.Уилсон, 77. Смит, 90+5.

Удаления: С.Кук, 31. Годфри, 76.

Судья: Тирни.

18 января. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

«Вест Хэм» — «Эвертон» — 1:1 (1:1)

Голы: Диоп, 40 (1:0). Калверт-Льюин, 44 (1:1).

«Вест Хэм»: Рэндолф, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лансини (Айети, 84), Пабло Форнальс (Масуаку, 60), Райс, Снодграсс, Алле.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Мина, Холгейт, Делф, Дэйвис, Уолкотт (Сидибе, 57), Бернард (Гордон, 46), Кин (Ньясс, 74), Калверт-Льюин.

Предупреждение: Сабалета, 90+3.

Судья: Марринер.

18 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Брайтон» — «Астон Вилла» — 1:1 (1:0)

Голы: Троссар, 38 (1:0). Грилиш, 75 (1:1).

«Брайтон»: Райан, Данк, Бернарду, Уэбстер, Преппер, Стивенс, Муй (Гросс, 81), Альсате, Мопей, Троссар (Маррей, 81), Конноли (Монтойя, 68).

«Астон Вилла»: Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Дринкуотер (Дуглас Луис, 68), Грилиш, Накамба (Хурихэйн, 86), Эль-Гази, Трезеге (Вассильев, 67).

Предупреждения: Дринкуотер, 14. Данк, 43. Накамба, 81. Уэбстер, 90+1. Хурихэйн, 90+5. Мопей, 90+5.

Судья: Мэдли.

18 января. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».