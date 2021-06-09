Вступившие в Суперлигу клубы АПЛ заплатят по 3,5 миллиона фунтов штрафа

Шесть клубов английской премьер-лиги, которые участвовали в создании Суперлиги, будут обязаны выплатить штраф, сообщает Sky Sport.

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» должны будут заплатить около 3,5 миллионов фунтов стерлингов штрафа. Отмечается, что за любое подобное нарушение в будущем будут введены специальные наказания. Это может быть штраф в 20 миллионов фунтов или снятие 30 очков в чемпионате Англии.

В апреле 12 европейских топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги.

Позднее 9 из них объявили о завершении своего участия в проекте и пришли к соглашению с УЕФА. Этого не сделали только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».