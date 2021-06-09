Робертс продлил контракт с «Лидсом»
18:57
Форвард «Лидса» Тайлер Робертс продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение действует до 2024 года.
22-летний валлиец в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Лидс» и забил один мяч при двух голевых передачах. За команду он выступает с 2018 года. Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.
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