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«Все находятся в хорошей форме». Рангник высказался о ситуации с коронавирусом в «Манчестер Юнайтед»

21:17
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ситуации в команде перед матчем 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было двадцать пять футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация улучшилась. Все находятся в хорошей форме. Они тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется сделать трудный выбор, выбирая стартовый состав», — приводит слова Рангника ESPN.

Ранее из-за большого количества заболевших коронавирусом в «МЮ» были перенесены матчи команды с «Брентфордом» и «Брайтоном».

Встреча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» состоится 27 декабря в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4555736/man-united-boss-ralf-rangnick-hopeful-squad-is-clear-of-covid-19

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Екатерина Савостина все материалы автора

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