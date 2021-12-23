«Все находятся в хорошей форме». Рангник высказался о ситуации с коронавирусом в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ситуации в команде перед матчем 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было двадцать пять футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация улучшилась. Все находятся в хорошей форме. Они тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется сделать трудный выбор, выбирая стартовый состав», — приводит слова Рангника ESPN.

Ранее из-за большого количества заболевших коронавирусом в «МЮ» были перенесены матчи команды с «Брентфордом» и «Брайтоном».

Встреча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» состоится 27 декабря в 23.00 по московскому времени.