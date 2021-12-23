«Все находятся в хорошей форме». Рангник высказался о ситуации с коронавирусом в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ситуации в команде перед матчем 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было двадцать пять футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация улучшилась. Все находятся в хорошей форме. Они тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется сделать трудный выбор, выбирая стартовый состав», — приводит слова Рангника ESPN.
Ранее из-за большого количества заболевших коронавирусом в «МЮ» были перенесены матчи команды с «Брентфордом» и «Брайтоном».
Встреча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» состоится 27 декабря в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4555736/man-united-boss-ralf-rangnick-hopeful-squad-is-clear-of-covid-19
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю