Вратарь "Арсенала" высказался по ситуации с Мхитаряном

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено высказал свое мнение касаемо пропуска финала Лиги Европы против "Челси" полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Матч пройдет в Баку, а армянский хавбек не сыграет из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, Лено отметил, что не стоит бойкотировать игру из-за маленькой квоты для болельщиков обеих команд. Для фанатов каждого из клубов выделено 6 000 мест. Стадион "Олимпийский" при этом вмещает 68 тысяч зрителей.

– Отсутствие Генриха в финале – это скандал, – цитирует Лено Mirror. – Он работал весь сезон, а теперь пропустит игру по политическим причинам. Мне жаль его.

Клуб хочет титул, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Если "Арсенал" и "Челси" откажутся от участия в финале, то их могут исключить из УЕФА. Это непросто.