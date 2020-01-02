Власти севера Англии давят на Бориса Джонсона в вопросе проведения ЧМ-2030

Власти северных районов Англии оказывают давление на нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с его обещаниями по поводу чемпионата мира-2030, сообщает Daily Mail. Борис Джонсон перед выборами обещал сделать все для того, чтобы турнир достался Англии и заявил, что правительство готово поддержать совместную заявку Великобритании и Ирландии.

Мэры Ливерпуля, Манчестера и Шеффилда настаивают, чтобы английская заявка была сосредоточена на их городах, а не на всей Британии. Так мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил: «Север Англии, пожалуй, самый футбольный регион мира. Для мирового футбольного сообщества это будет иметь большое значение».

И Бернхэм, и мэр Ливерпуля Стив Ротерхэм считают, что в их городе можно даже провести финал ЧМ-2030.