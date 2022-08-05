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Владелец «Лидса» рассказал подробности перехода нападающего Рафиньи в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал подробности перехода нападающего Рафиньи Диаса в «Барселону».

«Мы не смогли договориться с «Барселоной», так как они были не в состоянии вести переговоры. Так что мы заключили сделку с «Челси». Рафинья хотел уйти и был открыт для предложений из АПЛ, а «Челси» находился в выгодном положении. «Барселона» повлияла на игрока и убедила его ждать, ждать и ждать, пока они не найдут решения.

К сожалению, это показывает власть игроков и их агентов в системе, которая, на мой взгляд, раздута. Это чересчур. Сделка с «Челси» была заключена. Мне было стыдно снова обращаться к владельцу «Челси» и менять нашу позицию. Для меня это было неуважительно и неправильно, но у меня не было выбора.

Если бы я мог, я бы вообще не продавал Рафинью, но у меня не было выбора. Для нас было важнее купить 6 игроков, чем сохранить одного Рафинью. Способна ли «Барселона» оплатить этот трансфер? Я скажу вам 2 сентября. Если нет, то во всех медиа начнется глобальное дело против «Барселоны», — сказал функционер в интервью The Athletic.

Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» в июле 2022 года. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 58 миллионов евро.

ФК Барселона
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