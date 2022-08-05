Владелец «Лидса» рассказал подробности перехода нападающего Рафиньи в «Барселону»
Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал подробности перехода нападающего Рафиньи Диаса в «Барселону».
«Мы не смогли договориться с «Барселоной», так как они были не в состоянии вести переговоры. Так что мы заключили сделку с «Челси». Рафинья хотел уйти и был открыт для предложений из АПЛ, а «Челси» находился в выгодном положении. «Барселона» повлияла на игрока и убедила его ждать, ждать и ждать, пока они не найдут решения.
К сожалению, это показывает власть игроков и их агентов в системе, которая, на мой взгляд, раздута. Это чересчур. Сделка с «Челси» была заключена. Мне было стыдно снова обращаться к владельцу «Челси» и менять нашу позицию. Для меня это было неуважительно и неправильно, но у меня не было выбора.
Если бы я мог, я бы вообще не продавал Рафинью, но у меня не было выбора. Для нас было важнее купить 6 игроков, чем сохранить одного Рафинью. Способна ли «Барселона» оплатить этот трансфер? Я скажу вам 2 сентября. Если нет, то во всех медиа начнется глобальное дело против «Барселоны», — сказал функционер в интервью The Athletic.
Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» в июле 2022 года. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 58 миллионов евро.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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|0
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -