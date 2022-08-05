Нападающий «Арсенала» Мартинелли стал автором первого гола нового сезона АПЛ
Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли отличился в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Он открыл счет на 20-й минуте встречи.
Этот гол стал первым в новом сезоне английской премьер-лиги.
Мартинелли откликнулся на навес в штрафную и точной пробил головой по воротам.
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|0
|0
|0
|0
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8
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|
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|0
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|0
|
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|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
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|
Вест Хэм – Ман. Сити
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