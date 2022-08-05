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Сегодня, 22:23

Нападающий «Арсенала» Мартинелли стал автором первого гола нового сезона АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли отличился в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Он открыл счет на 20-й минуте встречи.

Этот гол стал первым в новом сезоне английской премьер-лиги.

Мартинелли откликнулся на навес в штрафную и точной пробил головой по воротам.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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