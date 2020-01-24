Виргил ван Дейк: «Знаем, что у «Ливерпуля» всегда будут шансы забить»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Вулверхэмптоном» в 24-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил игру соперника.

— Думаю, прежде всего, мы должны отдать должное соперникам — они играли хорошо, — цитирует BBC ван Дейка. — У «Вулверхэмптона» есть хорошие игроки. С этой командой тяжело играть. Во втором тайме у «волков» были шансы и они были более опасны. Мы недовольны пропущенным голом, но мы знаем, что у нас всегда будут шансы забить.