Виргил ван Дейк: «Возможно, «Ливерпуль» ждут сложные времена. Все хотят видеть, как ты падаешь с вершины»
10:58
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заявил, что сезон-2020/21 будет тяжелым для его команды.
— Думаю, оставаться на вершине — самое сложное, — приводит Goal.com слова ван Дейка. — Все хотят увидеть, как ты падаешь вниз. Такова жизнь, последние дни показывают это. Возможно, нас ждут тяжелые времена. Мы — чемпионы, достижение этого статуса заняло у нас определенное время.
Ранее «Ливерпуль» разгромно уступил «Астон Вилле» (2:7) в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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