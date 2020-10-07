Виргил ван Дейк: «Возможно, «Ливерпуль» ждут сложные времена. Все хотят видеть, как ты падаешь с вершины»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заявил, что сезон-2020/21 будет тяжелым для его команды.

— Думаю, оставаться на вершине — самое сложное, — приводит Goal.com слова ван Дейка. — Все хотят увидеть, как ты падаешь вниз. Такова жизнь, последние дни показывают это. Возможно, нас ждут тяжелые времена. Мы — чемпионы, достижение этого статуса заняло у нас определенное время.

Ранее «Ливерпуль» разгромно уступил «Астон Вилле» (2:7) в матче 4-го тура чемпионата Англии.