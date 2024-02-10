«Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном» в матче 24-го тура чемпионата Англии в субботу, 10 февраля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Эвертон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Хосепа Гвардиолы с 49 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Ливерпуля набрал 19 баллов и располагается на 18-м месте.

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