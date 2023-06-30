Виллиан отказался продлевать контракт с «Фулхэмом»

Вингер Виллиан отклонил предложение «Фулхэма» о продлении контракта еще на один сезон, сообщает Evening Standard.

По информации издания, 34-летнего бразильца не устроили предложенные условия.

Виллиан планирует продолжить выступать в АПЛ. Сообщается, что он уже начал переговоры с другими клубами.

В сезоне-2022/23 вингер провел 30 матчей, забив пять голов и оформив шесть результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.