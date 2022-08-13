«Вест Хэм» интересуется защитником «Фенербахче». Ранее игрок ходил в сферу интересов «Зенита»

«Вест Хэм» рассматривает возможность трансфера защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Первым выбором «Вест Хэма» до сих пор является защитник Тило Керер, но переговоры с «ПСЖ» продвигаются не очень продуктивно. Французский клуб требует за игрока 20 миллионов евро, тогда как «молотобойцы» готовы отдать лишь 10-12 миллионов.

Напомним, что Салаи ранее связывали с переходом в петербургский «Зенит».

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.