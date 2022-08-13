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Сегодня, 17:05

«Вест Хэм» интересуется защитником «Фенербахче». Ранее игрок ходил в сферу интересов «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Вест Хэм» рассматривает возможность трансфера защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Первым выбором «Вест Хэма» до сих пор является защитник Тило Керер, но переговоры с «ПСЖ» продвигаются не очень продуктивно. Французский клуб требует за игрока 20 миллионов евро, тогда как «молотобойцы» готовы отдать лишь 10-12 миллионов.

Напомним, что Салаи ранее связывали с переходом в петербургский «Зенит».

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
ЦСКА 0
1-й тайм

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Зенит
ФК Фенербахче
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
2
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
5
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
9
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
16
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
17
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
18
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
19
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 2 : 1
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 2
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
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