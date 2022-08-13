Защитник «Астон Виллы» Динь забил в свои ворота в матче с «Эвертоном». Год назад у него был автогол за «Эвертон» в игре с «Астон Виллой»
Защитник «Астон Виллы» Люка Динь забил в свои ворота в матче 2-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1), который состоялся сегодня, 13 августа.
18 сентября 2021 года Динь, тогда выступавший за «Эвертон», отметился автоголом в игре против «Астон Виллы» (0:3).
Динь перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона» в январе 2022 года.
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|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
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|1
|1
|0
|0
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|
7
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|1
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|
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|1
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|
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|1
|0
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|
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|1
|
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|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|1
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|2-2
|1
|
13
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
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|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
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Ассистенты
ЖК
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|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|2
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
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