Защитник «Астон Виллы» Динь забил в свои ворота в матче с «Эвертоном». Год назад у него был автогол за «Эвертон» в игре с «Астон Виллой»

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь забил в свои ворота в матче 2-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1), который состоялся сегодня, 13 августа.

18 сентября 2021 года Динь, тогда выступавший за «Эвертон», отметился автоголом в игре против «Астон Виллы» (0:3).

Динь перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона» в январе 2022 года.