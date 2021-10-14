Вернер: «Я игнорировал критику. Если бы продолжал думать о ней, то не смог бы играть»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжал думать об этом, то я бы не смог играть. В какой-то момент я понял, что голы придут. Я знаю, на что способен. Если тренер доверяет тебе, это хорошо. Мне особенно нужно доверие извне, надеюсь, что я смогу отплатить за это», — приводит The Sun слова Вернера.

В сезоне-2021/22 Вернер провел 8 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.