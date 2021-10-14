Вернер: «Я игнорировал критику. Если бы продолжал думать о ней, то не смог бы играть»
08:46
Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал об отношении к критике в свой адрес.
«Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжал думать об этом, то я бы не смог играть. В какой-то момент я понял, что голы придут. Я знаю, на что способен. Если тренер доверяет тебе, это хорошо. Мне особенно нужно доверие извне, надеюсь, что я смогу отплатить за это», — приводит The Sun слова Вернера.
В сезоне-2021/22 Вернер провел 8 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/16404802/chelsea-timo-werner-declares-germany-world-cup/
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