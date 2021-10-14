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Клопп допустил, что травмированные Жота и Александр-Арнолд восстановятся к матчу с «Уотфордом»

10:28
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.

«Все травмированные в порядке, скажем так, они на верном пути. Похоже, что Трент Александр-Арнолд и Диогу Жота будут в порядке. С завтрашнего дня они будут тренироваться как обычно, в общей группе, таков план. Тиагу Алькантаре, пожалуй, понадобится больше времени, он еще не может заниматься вместе с командой, а это обычно не очень хороший знак перед следующим матчем», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Матч 8-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Ливерпуль» состоится 16 октября, начало — в 14.30 (мск). Диогу Жота получил повреждение в расположении сборной Португалии, Александр-Арнолд не выходил на поле из-за травмы с конца сентября.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/446247-lfc-fitness-update-trent-alexander-arnold-diogo-jota-and-thiago-alcantara

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Иван Торопцев все материалы автора

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