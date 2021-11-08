Венгер: «Жалею, что так долго работал в «Арсенале», я должен был поработать в другом месте»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что мог уйти из клуба раньше.

«Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой, — приводит слова тренера Goal.com. — Мой главный недостаток — я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте. 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты. Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну».

Также Венгер рассказал, какие клубы приглашали его на пост главного тренера.

«Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней. Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в «Реал». Еще были варианты с «Ювентусом», «ПСЖ» и даже «МЮ», — добавил тренер.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. С командой он трижды становился чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04).

20 апреля 2018 года француз объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона-2017/18.