«Уотфорд» подписал голкипера «Спарты» из Роттердама

«Уотфорд» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с нигерийским голкипером Мадукой Окойе.

«Шершни» выкупили контракт 22-летнего голкипера, заплатив «Спарте» из Роттердама 6 миллионов евро. Контракт подписан на пять с половиной лет и вступит в действие с 1 января 2022 года.

Также сообщается, что до конца сезона-2021/22 футболист останется в стане «Спарты» на правах аренды.