«Уотфорд» подписал голкипера «Спарты» из Роттердама
23:00
«Уотфорд» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с нигерийским голкипером Мадукой Окойе.
«Шершни» выкупили контракт 22-летнего голкипера, заплатив «Спарте» из Роттердама 6 миллионов евро. Контракт подписан на пять с половиной лет и вступит в действие с 1 января 2022 года.
Также сообщается, что до конца сезона-2021/22 футболист останется в стане «Спарты» на правах аренды.
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