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«Уотфорд» подписал голкипера «Спарты» из Роттердама

23:00
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«Уотфорд» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с нигерийским голкипером Мадукой Окойе.

«Шершни» выкупили контракт 22-летнего голкипера, заплатив «Спарте» из Роттердама 6 миллионов евро. Контракт подписан на пять с половиной лет и вступит в действие с 1 января 2022 года.

Также сообщается, что до конца сезона-2021/22 футболист останется в стане «Спарты» на правах аренды.

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Иван Шитик все материалы автора

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