Четыре клуба АПЛ проведут испытания стоячих трибун во второй половине сезона

Четыре представителя английской премьер-лиги были названы среди клубов, которые проведут испытания стоячих трибун во второй половине этого сезона, сообщает Evening Standard.

Ранее Управление по безопасности спортивных площадок (Sports Grounds Safety Authority) объявило о сборе заявок среди клубов двух высших дивизионов Англии по испытанию стоячих трибун.

Среди тех, кто выразил соответствующее желание, были отобраны «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» из АПЛ и «Кардифф» из чемпионшипа.

С 1 января и до окончания сезона-2021/22 эти клубы проведут пилотные испытания стоячих трибун, после чего будет принято решение о возможной отмене действующего запрета на нахождение фанатов на ногах весь матч в двух высших дивизионах.