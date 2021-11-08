Четыре клуба АПЛ проведут испытания стоячих трибун во второй половине сезона
21:00
Четыре представителя английской премьер-лиги были названы среди клубов, которые проведут испытания стоячих трибун во второй половине этого сезона, сообщает Evening Standard.
Ранее Управление по безопасности спортивных площадок (Sports Grounds Safety Authority) объявило о сборе заявок среди клубов двух высших дивизионов Англии по испытанию стоячих трибун.
Среди тех, кто выразил соответствующее желание, были отобраны «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» из АПЛ и «Кардифф» из чемпионшипа.
С 1 января и до окончания сезона-2021/22 эти клубы проведут пилотные испытания стоячих трибун, после чего будет принято решение о возможной отмене действующего запрета на нахождение фанатов на ногах весь матч в двух высших дивизионах.
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