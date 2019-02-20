Венгер не считает ошибкой продление контракта с Езилом

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не считает, что руководство клуба ошиблось, продлив контракт с полузащитником Месутом Езилом. Новое соглашение до 2021 года было подписано в январе 2018-го, однако после этого хавбек снизил уровень своей игры и подвергается критике.

– Думаю, что срок контракта не имеет никакого отношения к этому, – цитирует A Bola Венгера. – Иногда бывают особые случаи. Когда мы подписываем игрока на пять лет, мы уверены, что у нас будет хороший футболист на протяжении пяти лет. Но это не обязательно означает, что он будет играть и тренироваться по максимуму. Он может оказаться в зоне комфорта.

У Езила есть контракт. Проблема в том, что если мы хотим нанять такого игрока, то должны потратить 100 миллионов евро. Поэтому в какой-то момент наступает дилемма. Мы либо переподписываем с ним контракт, что нам ничего не стоит, либо мы расстаемся с ним и тратим такие деньги на нового игрока.