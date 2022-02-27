Варан: «У Роналду менталитет победителя, что является плюсом для «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свои отношения с нападающим Криштиану Роналду.

«У нас очень хорошие отношения с Роналду. Он любит говорить обо всем, делиться. Мы говорим о различных аспектах физической и психологической подготовки игрока. Мы не стесняемся говорить обо всем. Играть с ним — прекрасный опыт. У Роналду менталитет победителя, что является плюсом для команды», — цитирует Варана Canal+.

В августе 2021 года Варан перешел из «Реала» в «МЮ» за 40 миллионов евро. Ранее Роналду и Варан вместе играли в составе «Реала».