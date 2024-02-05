Ван Дейк взял на себя ответственность за поражение «Ливерпуля» от «Арсенала»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк взял на себя ответственность за поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ.

На 67-й минуте встречи из-за ошибки нидерландца и вратаря Алиссона нападающий «канониров» Габриэль Мартинелли забил гол, который вывел его команду вперед в счете.

«Я полностью ответственен за это. Это был поворотный момент в матче. Я должен был сыграть лучше, должен был принять правильное решение. Сейчас больно и мне, и всей команде. До этого гола мы были хороши, у нас были моменты, мы доминировали. После второго гола «Арсенала» обстановка стала нервной.

Я принял неверное решение, так бывает в футболе. К сожалению, в моей карьере было много таких эпизодов. Я восстановлюсь после этой ошибки и усвою урок. Я всегда учусь в ситуациях, когда что-то идет не так», — приводит Goal слова ван Дейка.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 23 матчах. «Арсенал» идет на второй строчке с 49 очками в 23 встречах.