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5 февраля, 07:57

Ван Дейк взял на себя ответственность за поражение «Ливерпуля» от «Арсенала»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк взял на себя ответственность за поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ.

На 67-й минуте встречи из-за ошибки нидерландца и вратаря Алиссона нападающий «канониров» Габриэль Мартинелли забил гол, который вывел его команду вперед в счете.

«Я полностью ответственен за это. Это был поворотный момент в матче. Я должен был сыграть лучше, должен был принять правильное решение. Сейчас больно и мне, и всей команде. До этого гола мы были хороши, у нас были моменты, мы доминировали. После второго гола «Арсенала» обстановка стала нервной.
Я принял неверное решение, так бывает в футболе. К сожалению, в моей карьере было много таких эпизодов. Я восстановлюсь после этой ошибки и усвою урок. Я всегда учусь в ситуациях, когда что-то идет не так», — приводит Goal слова ван Дейка.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 23 матчах. «Арсенал» идет на второй строчке с 49 очками в 23 встречах.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
3
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
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3.02 15:30
Эвертон – Тоттенхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.02 18:00
Бернли – Фулхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Ньюкасл – Лутон Таун
 4 : 4
3.02 20:30
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
 0 : 5
4.02 17:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
4.02 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 4
4.02 17:00
МЮ – Вест Хэм
 3 : 0
4.02 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 3 : 1
5.02 23:00
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 18 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

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