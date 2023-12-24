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Сегодня, 17:35

Ван Дейк — арбитру матча «Ливерпуль» — «Арсенал»: «Ты что, выпил сегодня?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк эмоционально отреагировал на одно из судейских решений в матче против «Арсенала» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

На 52-й минуте арбитр встречи Крис Кавана зафиксировал фол 32-летнего голландца на форварде «Арсенала» Габриэле Жезусе. Ван Дейк остался недоволен решением судьи.

«Ты что, выпил сегодня?» — спросил ван Дейк, изобразив жест поднимаемого бокала.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
12
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
13
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
14
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 0 : 2
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 1 : 0
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 1
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 1 : 1
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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