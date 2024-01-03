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Сегодня, 11:19

Ван Дейк — про чемпионскую гонку в АПЛ: «Я не буду говорить об этом»

Алина Савинова
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не стал обсуждать шансы команды на победу в АПЛ в текущем сезоне.

«Я не буду говорить об этом. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. Сейчас начало января, некоторые игроки уйдут, некоторые вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, что это нам даст. Если в феврале или марте мы будем занимать такую же позицию, то нам, очевидно, придется сделать финальный рывок. Но сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре и на том, чтобы совершенствоваться», — цитирует Дейка This is Anfield.

После 20 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 45 очками. 21 января красные на выезде встретятся с «Борнмутом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.thisisanfield.com/2024/01/virgil-van-dijk-takes-experienced-approach-amid-growing-liverpool-title-talk/
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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Неделя

Милнер вышел на 2-е место по сыгранным матчам в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 2 : 1
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 2 : 1
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 3 : 1
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 4 : 2
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 0
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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