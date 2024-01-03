Ван Дейк — про чемпионскую гонку в АПЛ: «Я не буду говорить об этом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не стал обсуждать шансы команды на победу в АПЛ в текущем сезоне.

«Я не буду говорить об этом. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. Сейчас начало января, некоторые игроки уйдут, некоторые вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, что это нам даст. Если в феврале или марте мы будем занимать такую же позицию, то нам, очевидно, придется сделать финальный рывок. Но сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре и на том, чтобы совершенствоваться», — цитирует Дейка This is Anfield.

После 20 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 45 очками. 21 января красные на выезде встретятся с «Борнмутом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.