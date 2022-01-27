«Валенсия» хочет арендовать хавбека «Тоттенхэма» Ндомбеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает в своем Twitter журналист Жюльен Майнар.

По данным источника, футболист хотел бы продолжить карьеру в «ПСЖ», поэтому пока не дал согласия на аренду в «Валенсию».

Сообщалось, что парижане не могут подписать Ндомбеле, если не продадут кого-то из своих полузащитников.

В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 38 миллионов евро.