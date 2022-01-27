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Сегодня, 10:21

Некоторые атакующие игроки «Челси» недовольны Тухелем и думают о смене клуба летом

Некоторые игроки «Челси» недовольны своим положением при Тухеле
Карен Саркисян
Корреспондент

Некоторые игроки «Челси» недовольны главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает The Athletic.

По информации источника, нападающий Ромелу Лукаку — не единственный футболист, кто выражает недовольство Тухелем.

Многие атакующие игроки недовольны отношение со стороны тренера и тем, как он их использует. Некоторые из этих игроков думают о том, чтобы покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Отмечается, что отсутствие стабильности в выборе основного состава стало причиной, по которой ни один форвард команды так и не стал играть значительную роль на поле.

Также непростым моментом называется жесткая манера общения Тухеля с атакующими игроками. Футболисты регулярно подвергаются критике за каждое неправильное решение и упущенный момент, как в играх, так и на тренировках.

В связи с этим нападающие «Челси» испытывают неуверенность в себе, боятся брать на себя инициативу и рисковать.

Интенсивность критики тренера также создала у некоторых футболистов впечатление, что выбор состава основан на его эмоциях, а не на физической форме и уровне готовности.

После 24 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.

Источник: https://theathletic.com/3090356/2022/01/26/tuchel-an-incredible-12-months-and-the-battle-to-avoid-a-chelsea-second-year-wobble/
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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Гранит Джака

Арсенал

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