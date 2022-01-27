Некоторые атакующие игроки «Челси» недовольны Тухелем и думают о смене клуба летом

Некоторые игроки «Челси» недовольны главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает The Athletic.

По информации источника, нападающий Ромелу Лукаку — не единственный футболист, кто выражает недовольство Тухелем.

Многие атакующие игроки недовольны отношение со стороны тренера и тем, как он их использует. Некоторые из этих игроков думают о том, чтобы покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Отмечается, что отсутствие стабильности в выборе основного состава стало причиной, по которой ни один форвард команды так и не стал играть значительную роль на поле.

Также непростым моментом называется жесткая манера общения Тухеля с атакующими игроками. Футболисты регулярно подвергаются критике за каждое неправильное решение и упущенный момент, как в играх, так и на тренировках.

В связи с этим нападающие «Челси» испытывают неуверенность в себе, боятся брать на себя инициативу и рисковать.

Интенсивность критики тренера также создала у некоторых футболистов впечатление, что выбор состава основан на его эмоциях, а не на физической форме и уровне готовности.

После 24 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.