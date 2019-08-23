Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов заявил, что с полузащитником команды Кристианом Эриксеном явно что-то происходит.

— С Эриксеном явно что-то происходит за кулисами, чего мы не видим или о чем не узнаем, — цитирует AS Бербатова. — Если такой великий клуб как «Реал», интересуется тобой, то голова просто идет кругом.

В такой ситуации ты задаешься вопросами: что будет там, куда я хочу перейти? Буду ли я играть здесь, что произойдет, если я останусь, упущу возможность? Все это портит игру, все ваши тренировки и общение с тренером. Это трудно, так что в случае с Эриксеном, многое остается за кадром.

Как сообщалось ранее, Эриксен хотел бы перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус».

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