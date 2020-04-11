В «Вест Хэме» сократили зарплату из-за коронавируса

«Вест Хэм» объявил о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт клуба, игроки во главе с капитаном команды Марком Ноблом согласились на сокращение зарплат на период вынужденной паузы в сезоне. Финансовые детали не уточняются.

При этом зарплата главного тренера Дэвида Мойеса, вице-президента Карен Брэди и финансового директора Энди Моллетта будет сокращена на 30 процентов. Акционеры клуба договорились дополнительно выделить 30 миллионов фунтов, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Остальные сотрудники клуба сохранят свою зарплату.

По данным Worldometers на утро 11 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 699 635 человек. Зафиксировано 102 734 летальных исхода от инфекции, вылечились 376 330 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 11 917 человек. 94 человека умерли, выздоровели — 795.