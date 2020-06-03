В «Тоттенхэме» выявлен случай заражения коронавирусом

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает о результатах тестирования на коронавирус в команде по итогам которого зафиксирован один случай заражения COVID-19.

Имя заболевшего не уточняется. Человек будет находиться на самоизоляции на протяжении недели до следующего тестирования.

Отметим, что этот случай заражения коронавирусом стал единственным по итогам последнего тестирования среди всех клубов чемпионата Англии, включая 1197 футболистов и сотрудников клубов.

Ранее стало известно, что АПЛ возобновится 17 июня.