В «Тоттенхэме» объяснили назначение Моурнинью

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью, председатель совета директоров клуба Даниэль Леви отметил, что специалист способен вдохновить игроков.

— Жозе — один из самых успешных менеджеров в футболе, — приводит официальный сайт английского клуба Леви. — У него богатый опыт, он может вдохновлять команды и отличный тактик. Моуринью завоевал трофеи в каждом клубе, который он тренировал. Мы верим, что он принесет энергию и веру в раздевалку.

Последним местом работы 56-летнего Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Ранее он уже работал в Лондоне, возглавляя «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

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